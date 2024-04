Sélectionnée parmi les 12 structures labellisées par Tamwilcom dans le cadre du fonds Innov Invest, SB3S, structure d’accompagnement d’entrepreneurs et de conceptions de programmes innovants, se positionne aujourd’hui en tant qu’acteur 100% marocain de référence sur les segments de pré-accélération, d’accélération et d’accompagnement post investissement, au Maroc et en Afrique.

Constitué dans un format de Venture Studio, abritant un mix de compétences variées, tant sur le volet stratégique (consultants et entrepeneurs de haut niveaux) qu’opérationnel (Tech, Digital, Data, Juridique, financier, Marketing …), SB3S opère dans un modèle totalement intégré et souhaite ainsi créer et propulser la nouvelle génération de champions marocains pré et post-financement.

Dévoilé ce lundi 22 avril 2024, à Casablanca, 3rd ACT est un programme de soutien et de financement à la start-up en phase de pré-accélération, exclusivement accessible aux startups ayant des projets innovants à fort potentiel de croissance et dans le besoin de démarrer l’écriture d’une « Equity Story ».

3rd ACT offre 3 volets essentiels que sont l’accès au talent et à l’expertise, l’accès à un prêt d’honneur de Tamwilcom pouvant aller jusqu’à 750.000 dh et une préparation systématique au premier tour de financement auprès de VC’s locaux et internationaux partenaires de SB3S.

Aux côtés de son partenaire Inskip et des équipes de Tamwilcom, SB3S a annoncé le démarrage de l’Appel à candidature à projet, ouvert du 22 avril au 23 mai 2024 sur www.sb3s.com.

20 startups auront l’occasion de pitcher devant un comité d’expert, le 3 juin 2024, afin de former la première cohorte du programme 3rd ACT, le 10 juin prochain.