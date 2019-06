Le Conseil de gouvernement a adopté le projet de loi N°33.19, présenté par le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, portant approbation d’un accord entre le Royaume du Maroc et la République du Liberia dans le domaine de navigation commerciale qui avait été signé le 25 mars 2019 à Marrakech. Cet accord vise à renforcer à soutenir et développer les relations d’amitié et développer la coopération bilatérale dans les domaines de la formation de la sécurité et de la lutte contre la pollution maritime, encourager et faciliter le transport maritime entre les deux parties et à renforcer les relations dans le domaine du fret et des questions maritimes y afférentes.