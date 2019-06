Le Conseil de gouvernement a adopté le projet de loi n° 37-19 portant approbation de l’accord sur l’extradition judiciaire, signé le 19 mars 2019 à Rabat entre les gouvernements du Royaume du Maroc et de la République de Rwanda. Présenté par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, cet accord vise à établir une coopération efficiente entre les deux pays en matière de lutte contre la criminalité, a indiqué le ministre délégué chargé des relations avec le Parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi, dans un communiqué.