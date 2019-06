Un expert américain des technologies aérospatiales à la rencontre des entreprises et des étudiants marocains, et ce du 12 au 16 juin à Rabat, Tanger, Casablanca, et Marrakech. En effet, le centre culturel Dar America annonce la visite de Jordan Noone, directeur technique et co-fondateur de Relativity Space, la première et unique entreprise qui utilise l’impression 3D pour la fabrication des fusées (la société a testé avec succès son moteur de fusée Aeon entièrement imprimé en 3D). Lors de sa visite au Maroc, Noone ira à la rencontre d’étudiants, professeurs, et entrepreneurs dans les domaines technologiques.