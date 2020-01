En exécution des instructions royales, Abdellatif Loudyi, Ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de l’Administration de la Défense Nationale a reçu, mercredi à Rabat, le Général de Division Mohamed Cheikh Mohamed Lamine Elemine, Chef d’Etat-Major Général des Armées mauritaniennes.

Cette rencontre a été l’occasion pour les deux responsables de mettre en exergue les relations d’amitié et de coopération multiformes qui lient le Royaume du Maroc et la République Islamique de Mauritanie et d’exprimer, par ailleurs, leur volonté de consolider davantage ces relations dans le même esprit d’amitié, de compréhension mutuelle et de confiance partagée, indique un communiqué de l’Etat-Major général des FAR.

Les deux responsables ont en outre échangé sur les défis sécuritaires auxquels la région est confrontée et mis en avant le rôle important joué par les deux pays pour promouvoir la stabilité et la sécurité, précise la même source, ajoutant que, dans ce sillage, il a été particulièrement fait état de la convergence des points de vue entre les deux pays notamment lors des réunions de l’initiative « 5+5 défense ».

Dans la même journée, et sur instructions du Roi, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales, le Général de Corps d’Armée, Inspecteur Général des FAR, a reçu au niveau de l’Etat-Major Général des FAR à Rabat, l’hôte mauritanien.

A son arrivée à l’Etat-Major Général des FAR, le Général de Division, Mohamed Cheikh Mohamed Lamine Elemine, Chef d’Etat-Major Général des Armées mauritaniennes a été accueilli par le Général de Corps d’Armée, Inspecteur Général des FAR, avant de passer en revue un détachement du Bataillon du Quartier Général des FAR qui rendait les Honneurs, selon le communiqué.

Les entretiens, qui se sont déroulés en présence des Chefs de Bureaux de l’Etat-Major Général des FAR et des Inspecteurs des Forces Royales Air et de la Marine Royale, ainsi que de l’Attaché Militaire, Naval et de l’Air près l’Ambassade de la République Islamique de Mauritanie à Rabat, ont porté sur la consolidation et le renforcement de la coopération militaire entre les Forces armées des deux pays.

Par la suite, les deux responsables ont présidé la première réunion de la Commission Militaire Mixte Maroco-mauritanienne, dont les travaux ont porté sur le bilan des activités de coopération bilatérale au titre de l’année 2019 et les activités planifiées pour l’année 2020.

Ils ont porté également sur l’examen des voies et des moyens visant à améliorer plusieurs domaines d’intérêt pour les deux parties, dans le cadre de l’affermissement des relations exemplaires, en matière de coopération militaire, entre les Forces Armées Royales marocaines et les Forces Armées mauritaniennes, fondées sur les liens profonds et historiques entre les deux pays frères.

Les participants à cette première réunion de la Commission Militaire Mixte Maroco-mauritanienne, qui ont étudié les différents aspects de la coopération militaire, ont exprimé leur volonté de promouvoir l’interopérabilité et de consolider les relations entre les deux armées par le partage d’expérience et d’expertise.

La coopération militaire entre les Forces Armées des deux pays englobe l’échange de visites d’information, la participation aux différents entraînements, le soutien technique et les stages de formation. Les stagiaires mauritaniens ont été formés aux centres de formation des FAR dès 1970.

La coopération militaire maroco-mauritanienne a été renforcée par un Mémorandum d’entente signé, à Rabat, en 2006.

Le Général de Division Mohamed Cheikh Mohamed Lamine Elemine, Chef d’Etat-Major Général des Armées mauritaniennes, effectue une visite de travail au Royaume, les 29 et 30 janvier 2020, à la tête d’une importante délégation