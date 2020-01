La réunion du Conseil d’Administration de l’Agence Nationale des Ports (ANP), tenue récemment à Rabat, sous la présidence du ministre de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, Abdelkader Amara, président du Conseil d’Administration, a porté sur l’examen des projets de budgets ainsi que des principaux axes du plan d’action de l’Agence au titre de l’année 2020.

Ces axes concernent la consolidation du système de régulation, l’achèvement de la réalisation des grands projets structurants et la mise en place des chantiers de digitalisation et de dématérialisation, indique un communiqué de l’ANP, notant que lors de cette session, M. Amara a souligné l’importance de la poursuite des efforts d’investissement programmés pour la période 2020-2022 pour une enveloppe de 3,6 milliards de dirhams (MMDH), tout en félicitant les cadres et employés de l’ANP pour les efforts louables déployés.

Lors de la présentation des principales lignes du projet de budgets au titre de l’année 2020, la Directrice Générale de l’ANP, Nadia Laraki a indiqué que le volume du trafic traité par les ports relavant de l’ANP continuera son trend haussier en réalisant une variation de +3,9%, pour franchir le niveau de 90 millions de tonnes en 2020, expliquant cette progression par l’augmentation de 5,7% de l’activité des conteneurs et par la consolidation du rythme d’évolution de l’activité phosphatière qui enregistrera une hausse globale de 4,9%.

L’accroissement soutenu de l’activité portuaire est accompagné par la mise en œuvre de programmes d’investissement ambitieux portant sur une enveloppe globale d’environ 3,6 MMDH, dont environ 1,5 MMDH pour la seule année 2020, souligne le communiqué, relevant que les principaux projets prévus dans ce cadre, concernent le réaménagement de la gare maritime de Nador, la réalisation des quais pour la zone chantier naval au port d’Agadir, les travaux d’extension du port de Jebha, des aménagements intérieurs au bâtiment communautaire au port de Casablanca et l’aménagement de l’ouvrage d’accès au port sec de Zenâta.

Sur le plan de la régulation, le programme d’action de l’ANP arrêté au titre de l’année 2020 fait ressortir des projets visant le renforcement de la régulation des opérateurs et des activités portuaires, la promotion du régime de placement des terminaux portuaires ainsi la poursuite de projets communautaires ciblant l’amélioration de la compétitivité du transit portuaire.

En termes de prévisions budgétaires, le chiffre d’affaires de l’Agence au titre de l’année 2020 franchira le cap de 2 MMDH, soit un rebond avoisinant 13 % par rapport aux prévisions de réalisation de l’année 2019, selon la même source