Un Groupe d’amitié parlementaire Mexique-Maroc, qui vise à renforcer la coopération interparlementaire et le rapprochement entre les deux pays, vient de voir le jour au sein de la Chambre des députés mexicaine. La création de ce groupe, présidé par la députée du Parti de gauche Morena (au pouvoir), Maria del Carmen Bautista Peláez, a été annoncée officiellement, lors d’une cérémonie organisée à la Chambre des députés, pour l’installation des membres du groupe.



Cet événement a eu lieu en présence de la présidente du Département Afrique-Moyen Orient au ministère des Affaires étrangères, Amparo Erendira Anguiano Rodriguez, de l’ambassadeur du Royaume au Mexique, Abdelfattah Lebbar, de l’ambassadeur désignée du Mexique à Rabat, Mabel Gomez Oliver, de diplomates, de députés et de personnalités politiques, économiques, civiles et médiatiques.