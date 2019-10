Le réseau français Gamecash annonce l’ouverture de dix nouveaux points de vente au Maroc, à travers un contrat de master franchise avec un acteur local de la téléphonie dont le nom n’a pas été dévoilé. La première est prévue pour le mois de décembre à Casablanca, sur une surface de 270 m².



Ces boutiques porteront une nouvelle enseigne, à la croisée des chemins entre Gamecash et MediaClinic, les deux marques du groupe créé par Philippe Cougé.



L’offre mêlera multimédia, jeux vidéo et produits dérivés de la pop culture. Fondé en 2003, le réseau de franchise compte aujourd’hui soixante boutiques en France et en Belgique, pour un chiffre d’affaires de 24 millions d’euros. Des discussions sont par ailleurs engagées au Canada, Espagne et Portugal.