Infomédiaire Maroc – Le Roi Mohammed VI, accompagné du Prince Héritier Moulay El Hassan et du Prince Moulay Rachid, et le président de la République Fédérale du Nigeria, Muhammadu Buhari ont présidé, ce dimanche au Palais Royal à Rabat, la cérémonie de signature de 3 accords de coopération bilatérale, dont un relatif au projet stratégique du Gazoduc Nigeria-Maroc.

Le 1er accord est une déclaration conjointe entre le Maroc et le Nigéria relative à la réalisation de la phase suivante du projet stratégique du Gazoduc régional connectant les ressources gazières du Nigéria aux pays de l’Afrique de l’Ouest et au Maroc.

Le second document signé est un protocole d’accord entre le Groupe OCP et le Fonds souverain nigérian ‘‘Nigeria Sovereign Investment Authority’’ pour le développement d’une plateforme industrielle au Nigeria pour la production d’ammoniaque et des produits dérivés.

Et le 3ème accord est une convention de coopération dans le domaine de la formation professionnelle agricole et de l’encadrement technique entre le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, et le ministère nigérian de l’agriculture et du développement rural.

IM