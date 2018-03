Infomédiaire Maroc – Le Maroc et la Nouvelle-Zélande ont convenu, ce mardi à Wellington, d’insuffler une nouvelle dynamique à leurs relations bilatérales, en procédant à la signature de deux mémorandums de coopération.

Signé par Mounia Boucetta, Secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, et du côté néo-zélandais par Brook Barrington, Chef exécutif et Secrétaire Général du ministère des Affaires étrangères, le 1er accord porte sur la mise en place d’un mécanisme de consultations politiques, tandis que le 2ème concerne la coopération économique, technique et culturelle.

« Ces documents dénotent de l’importance portée à la consolidation des liens de coopération entre le Maroc et la Nouvelle Zélande, qui se sont engagés à travailler de concert pour développer et renforcer leurs relations aux niveaux politique, économique et culturelle », a souligné Boucetta qui effectue une visite de travail en Nouvelle-Zélande, la 1ère du genre d’un haut responsable marocain depuis 2009.

Rédaction Infomédiaire