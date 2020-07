Mounia Boucetta, nommée ce lundi au poste d’Ambassadeure-Secrétaire générale du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, sera la première femme à occuper ce poste prestigieux et stratégique.

Le choix porté sur Mme Boucetta est d’autant plus significatif qu’elle dispose d’une carrière distinguée dans le monde économique, notamment en tant que Directeur Général de MADAEF (Groupe CDG), de 2014 à 2017, année où elle a été nommée Secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale. Elle avait également occupé le poste de Secrétaire générale du ministère du Commerce, de l’Industrie et des Nouvelles technologies