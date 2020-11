ATLAN Space développe de l’intelligence artificielle pour guider les avions sans pilotes dans leurs missions de collecte de données et de surveillance sur de larges zones géographiques. Cette technologie permet aux gouvernements et aux institutions de combattre les crimes environnementaux et de porter assistances aux populations vulnérables. Badr Idrissi, PDG d’ATLAN Space, déclare : « ATLAN Space développe de l’intelligence artificielle pour permettre aux drones d’effectuer des missions de surveillance en totale autonomie et sans aucune intervention humaine. Ceci à des fins humanitaires ou pour combattre les crimes environnementaux tels que la pêche illégale ou la déforestation. »

La technologie propriétaire développée par ATLAN Space fait l’objet de dépôt de plusieurs brevets et a reçu le prix de l’innovation de « African Entrepreneurship Award » en 2017. Le projet a été financé par la CCG dans le cadre du programme Innov Start et par l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (UNIDO). L’entreprise a été classée parmi les 10 meilleures startups d’intelligence artificielle en Europe pour 2018 par Nvidia.

ATLAN Space a des contrats commerciaux aux Seychelles, au Niger et au Maroc. Elle a déjà réalisé en 2019 une première levée de fonds « Seed » auprès du fonds d’investissement norvégien Katapult Ocean Fund.

Il s’agit du 3ème investissement du nouveau fonds Maroc Numeric Fund II et du 20ème investissement de son équipe de gestion, en tenant compte des investissements réalisés par le fonds Maroc Numeric Fund I, qui est aujourd’hui en phase de désinvestissement.

Mme Dounia Boumehdi, Directrice Générale de MITC Capital, société de gestion de Maroc Numeric Fund II, déclare : « L’équipe de gestion du fonds est fière d’accompagner Atlan Space, startup marocaine fruit de longues années de recherche et développement dans l’intelligence artificielle, et qui dispose d’une technologie éprouvée auprès de plusieurs clients à l’international et au Maroc, à fort impact environnemental et humanitaire ».

Maroc Numeric Fund est depuis 2010, le fonds d’investissement de référence dans les startups technologiques. L’expertise cumulée par son équipe de gestion a permis l’émergence de plusieurs success stories marocaines. Plus qu’un simple levier financier, Maroc Numeric Fund est un véritable accélérateur pour les start-ups à fort potentiel. Il intervient en tant qu’actionnaire actif en apportant aux entreprises de son portefeuille, en plus de l’investissement, conseils et suivi à ses dirigeants, tout en siégeant à leurs organes sociaux.

Ont participé à cette opération :