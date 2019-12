Les possibilités qui s’offrent pour gravir un nouvel échelon dans la coopération économique et commerciale ont dominé les discussions d’une rencontre, mercredi à Rabat, entre hommes d’affaires marocains et pakistanais, initiée par la Chambre du commerce, de l’industrie et des services de Rabat-Salé-Kénitra. Cette entrevue organisée en présence d’une délégation d’entrepreneurs pakistanais, conduite par le vice-président directeur de la Fédération des chambres de commerce et d’industrie du Pakistan, Mirza Ikhtiar Baig, a permis d’examiner les opportunités à saisir en vue de resserrer davantage les liens de partenariat à travers l’exploration des potentialités d’exportation et l’établissement de joint-ventures, des B2B et des partenariats d’affaires.

Le président de la Chambre du commerce, de l’industrie et des services de Rabat-Salé-Kénitra, Abdellah Abbad, s’est félicité de l’excellence des relations politiques et diplomatiques entre le Maroc et le Pakistan, marquées essentiellement par un respect mutuel, un esprit de solidarité et un échange culturel intense.

Il a dans ce contexte mis en avant le besoin de favoriser les programmes de visites de portée économique afin d’aller de l’avant dans le développement des relations économiques et commerciales bilatérales dans la perspective de stimuler l’investissement et de créer des opportunités d’emploi pour les jeunes. « Cette rencontre offre l’opportunité aux hommes d’affaires pakistanais de tirer profit de l’expertise des investisseurs marocains pour de nouvelles perspectives dans le domaine du commerce au niveau africain », a relevé Abbad.

Pour le vice-président directeur de la Fédération pakistanaise des Chambres de commerce et d’industrie, Mirza Ikhtiar Baig, il est question d’encourager les activités d’investissement dans plusieurs secteurs notamment le commerce, l’industrie, le textile, l’éducation et l’hôtellerie.

« Le Maroc dispose d’un important potentiel qu’il faudrait exploiter », a-t-il estimé, ajoutant que le Pakistan est disposé à apporter son expérience et son expertise dans des secteurs aussi porteurs.

L’ambassadeur du Pakistan au Maroc, Hamid Asghar Khan a pour sa part exprimé le souhait de diversifier et d’approfondir les relations avec le Royaume dans divers domaines tels que le tourisme, le commerce, les technologies de l’information, l’éducation et le textile. « Le Maroc est une passerelle en direction de l’Afrique », a-t-il souligné, tout en assurant que le renforcement du partenariat économique bilatérale et des partenariats gagnant-gagnant dans divers domaines est dans l’intérêt bien compris des deux pays et des deux peuples