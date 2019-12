La journée nationale du don de sang, qui coïncide avec le 05 décembre de chaque année, sera célébrée jeudi sous le slogan: « Le don de sang est la responsabilité de tous ».

Destinée à sensibiliser à l’importance de la culture de don de sang, cette journée sera célébrée dans les différents centres régionaux de transfusion sanguine au Maroc, indique un communiqué du Centre national de transfusion sanguine et d’hématologie (CNTSH) relevant du ministère de la Santé, faisant savoir que des campagnes de don de sang seront lancées à cette occasion dans ces centres et les unités mobiles de don du sang.

Ces campagnes, qui se poursuivront jusqu’à fin décembre, visent, entre autres, à sensibiliser la société civile à l’importance du don de sang et à renflouer le stock de sang en vue de couvrir les besoins des centres de transfusion sanguine, ajoute la même source qui souhaite augmenter les réserves de 334.190 poches de sang à fin 2019.

Dans ce sens, les centres de transfusion sanguine au Maroc connaissent une augmentation continue de leurs besoins en dérivés du sang, du fait de la hausse du nombre de patients qui ont besoin de transfusion sanguine, ainsi que de celui des personnes atteintes de maladies chroniques, souligne le CNTSH, précisant que ses besoins quotidiens se situent entre 1200 et 1500 poches en dérivés du sang et entre 950 et 1000 donneurs de sang.

En 2018, le taux de don de sang a atteint 0,96% de l’ensemble de la population (321.336 donneurs), rappelle le centre, faisant savoir que le nombre des donneurs a été de 164.735 à fin juin dernier contre 167.734 donneurs durant la même période de l’année précédente