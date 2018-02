Infomediaire Maroc – L’accord sur l’élargissement des domaines de partenariat stratégique entre le Maroc et le Paraguay et la création d’un cadre global et exemplaire conformément à une vision intégrale et intégrée de la coopération bilatérale et triangulaire, entre les 2 pays d’Afrique et d’Amérique latine, ont été au cœur d’une série d’entretiens d’une délégation marocaine en visite au Paraguay du 13 au 18 février.

Lors d’une série d’entretiens avec plusieurs responsables des secteurs gouvernementaux du Paraguay, la délégation conduite par l’ambassadeur directeur général de l’Agence marocaine pour la coopération internationale (AMCI), Mohamed Methqal, l’accent a été mis sur l’importance d’échanger les expériences dans le domaine de la santé et de l’agriculture, de soutenir les compétences et le développement humain, d’habiliter le système de développement spatial et de soutenir la participation des femmes dans les programmes de développement, en plus de l’accompagnement des projets programmés entre les 2 pays.

Rédaction Infomediaire.