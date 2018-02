Infomediaire Maroc – Le quotidien brésilien « O Povo » a consacré un article à la ville de Fès, « la destination la plus authentique pour ceux qui veulent connaître le Maroc ».

Dans cet article publié dans la rubrique tourisme, Jader Santana propose à ses lecteurs de faire le tour de Fès et de sa médina, la plus grande du monde arabe, mais aussi de ses tanneries, immortalisées par une télénovela brésilienne. Arriver à Fès c’est se rendre compte de l’authenticité du Maroc, écrit l’auteur, en relevant que cette authenticité « se manifeste de manière apparente lors de la visite de la médina de Fès, fondée au IXème siècle et abritant la plus vielle université au monde ».

La plus grande médina animée dans le monde arabe est un centre historique fortifié, un labyrinthe indéchiffrable de venelles, de maisons et de commerces de toutes sortes, écrit le quotidien.

Rédaction Infomediaire.