Infomédiaire Maroc – Le Roi Mohammed VI a adressé un message de voeux et de félicitations au Roi Willem-Alexander, Souverain du Royaume des Pays-Bas, et à la Reine Maxima, à l’occasion de la fête nationale de leur pays.

Dans ce message, le Roi exprime ses chaleureuses félicitations et ses sincères vœux de santé et de bonheur aux Souverains des Pays-Bas et de davantage de progrès et de prospérité au peuple hollandais.

Partant des liens solides d’amitié liant les deux familles royales, de coopération fructueuse et d’estime mutuelle unissant le Maroc et les Pays-Bas, le Souverain réaffirme, à cette occasion, sa forte détermination à poursuivre l’action commune afin de renforcer davantage les relations entre les 2 pays, tant au niveau bilatéral qu’au niveau des instances régionales et internationales, pour le bien des 2 peuples.

Rédaction Infomédiaire