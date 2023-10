Le roi Mohammed VI a adressé un message de vœux et de félicitations au roi Felipe VI d’Espagne et à la reine Letizia, à l’occasion de la fête nationale de leur pays.

Dans ce message, le Souverain exprime, en son nom propre et en celui du peuple marocain, ses chaleureuses félicitations et ses sincères vœux de santé et de bonheur aux Souverains et à l’illustre famille royale espagnols et de davantage de progrès et de prospérité au peuple espagnol.

Le Souverain dit apprécier grandement les relations distinguées entre les Royaumes du Maroc et d’Espagne, qui poursuivront leur marche incessante vers davantage de prospérité « grâce à Notre volonté commune, au souci constant de Nos deux pays de leur donner la place qu’elles méritent, et aux aspirations de Nos deux peuples amis à une coopération plus constructive et à une solidarité agissante ».