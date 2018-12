Infomédiaire Maroc – Le Conseil de coopération des pays du Golfe arabe (CCG) a souligné, dimanche à Riyad, l’importance de son partenariat stratégique avec le Royaume du Maroc

« Le Conseil affirme l’importance de la coopération et des relations de partenariat avec les pays frères et amis, dont la Jordanie et le Maroc », indique le communiqué final du Conseil supérieur du CCG, réuni à Riyad pour sa 39ème session.

Le Conseil a également mis l’accent sur les relations de coopération et de partenariat avec les États-Unis d’Amérique, le Royaume-Uni, la Chine, la France, la Russie, l’Union européenne, l’Union africaine et d’autres pays « frères et amis » et organisations régionales et internationales.

Selon le communiqué, le Conseil supérieur a appelé le Secrétariat « à achever la mise en œuvre des plans d’action communs et des accords convenus au sein des groupes de travail et des comités mixtes constitués à cette fin, pour renforcer les relations commerciales et d’investissement des États du CCG avec ces pays et organisations ».

Rédaction Infomédiaire