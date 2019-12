Le Conseil de coopération des pays du Golfe arabe (CCG) a appelé, ce mardi, au renforcement des partenariats stratégiques avec le Maroc.

Dans le communiqué final de la 40ème session de son Conseil supérieur, réuni à Riyad, le CCG a recommandé la consolidation des partenariats stratégiques avec les pays frères dont la Jordanie, le Maroc, le Soudan et l’Irak, ainsi que la Ligue Arabe et l’Organisation de la coopération islamique.

Le CCG a mis l’accent également sur les relations de coopération avec les organisation régionales et internationales, soulignant l’importance d’achever la mise en œuvre des plans d’action communs et des accords convenus au sein des groupes de travail et des comités mixtes constitués à cette fin et ce, au service du renforcement de la coordination politique et sécuritaire, ainsi que des liens culturels et des intérêts commerciaux