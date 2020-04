Dans le cadre des mesures prises pour faire face à la pandémie Covid-19, l’Agence Maroc PME a procédé à la mise en place de son bureau d’ordre digital permettant aux TPME, aux prestataires de services et à l’ensemble de ses partenaires d’adresser leurs courriers et requêtes par voie électronique.

Ce Bureau d’ordre Digital de l’Agence Maroc PME s’adosse à une plateforme interne de gestion de courrier dotée d’un parapheur électronique facilitant le télétravail et garantissant la célérité de traitement et du suivi des courriers entrants et sortants via des workflow d’affectation et de validation.

Cette initiative fait suite à la circulaire du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’Administration adressée aux administrations et organismes publics et relative à la gestion par voie électronique les flux des courriers, dans l’objectif de limiter les échanges physiques de documents et de courriers administratifs.

Les usagers pourront ainsi déposer leurs courriers au bureau d’ordre digital contre un accusé de réception. Ce bureau d’ordre digital est accessible à partir du lien internet suivant : services.marocpme.gov.ma