Infomédiaire Maroc – Le Chef du gouvernement, Saâd Eddine El Othmani, et le Premier ministre et ministre de l’Intérieur du Qatar, Abdallah ben Nasser ben Khalifa Al Thani, ont co-présidé, ce lundi à Rabat, les travaux de la réunion ministérielle de 7ème session de la Haute commission mixte de coopération maroco-qatarie.

Les travaux de cette 7ème session de la Haute commission mixte de coopération maroco-qatarie ont été couronnés par la signature de 11 accords, mémorandums d’entente et plans d’action portant sur les domaines de l’agriculture, du commerce, du transport, de l’habitat, des banques et de la finance, de l’enseignement, des médias, des jeunes et de l’artisanat (voir détails en bas).

Cette session qui a été marquée par des consultations intenses sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans tous les domaines, a permis d’échanger sur un certain nombre de sujets d’intérêt commun. Ces consultations ont reflété la volonté commune de poursuivre le développement des relations bilatérales en vue d’insuffler une nouvelle dynamique à la coopération entre les 2 pays, sous la conduite éclairée du Roi Mohammed VI et de l’Emir du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani.

A cette occasion, la partie qatarie a réitéré son soutien à la marocanité du Sahara, soulignant que la résolution de ce conflit régional ne peut se faire que dans le cadre de la souveraineté du Royaume du Maroc et de son intégrité territoriale, saluant, au passage, le rôle de leader du Roi Mohammed VI dans la consolidation des piliers du développement durable dans le continent africain, et l’appui aux fondements de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique, et ce, de manière à répondre aux aspirations de sa population à davantage de progrès et de prospérité.

De même, la Commission mixte s’est félicitée des étapes importantes franchies par le partenariat stratégique entre le Royaume du Maroc et le Conseil de coopération du Golfe (CCG), appelant à accélérer le développement de son cadre institutionnel et ses mécanismes de travail sur la base de la vision du Roi Mohammed VI telle qu’elle a été annoncée lors du discours que le Souverain a prononcé au Sommet Maroc-Pays du Golfe qui s’était tenu à Ryad le 20 avril 2016 et qui avait reçu un accueil favorable par les dirigeants des pays du CCG.

Le détails des 11 accords signés :

Le 6ème programme de mise en œuvre de la coopération dans les domaines de l’éducation, l’enseignement, la culture et les arts pour les années scolaires 2017-2018, 2018-2019, et 2019-2020, a été signé entre le ministre de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Saïd Amzazi, et le ministre d’Etat des Affaires étrangères du Qatar, Soltan bin Saad Al Muraikhi.

En outre, le 2ème programme de mise en œuvre de la coopération dans le domaine de la jeunesse pour 2018-2019 a été signé par le ministre de la Jeunesse et des sports, Rachid Talbi El Alami et le Ministre d’Etat des Affaires étrangères du Qatar.

Dans le domaine des médias, le ministre de la Culture et de la communication Mohamed Laaraj et le ministre d’Etat des Affaires étrangères du Qatar, ont signé le 4ème programme de mise en œuvre de la coopération en la matière.

Les 2 pays ont également paraphé un mémorandum d’entente dans le domaine agricole, signé entre le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Aziz Akhannouch, et le ministre qatari de la Municipalité et de l’environnement, Mohammed bin Abdullah Al Rumaihi.

De même, le ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville, Abdelahad Fassi Fihri et M. Al Rumaihi ont signé un mémorandum d’entente dans le domaine de l’habitat.

Il a été également procédé à la signature d’un programme de mise en œuvre d’une convention de coopération industrielle pour 2018-2022, paraphé par la secrétaire d’Etat chargée du Commerce extérieur, Rkia Derham et le ministre qatari des Finances, Ali Cherif Al Emadi.

Par ailleurs, Derham et Ahmed bin Jassim Al Thani, ministre qatari de l’Economie et du commerce, ont conclu un mémorandum d’entente pour la création d’une commission ministérielle commerciale mixte.

Dans le secteur de l’artisanat, il a été procédé à la signature d’un accord de coopération entre le ministre du Tourisme, du transport aérien, de l’artisanat et de l’économie sociale, Mohamed Sajid et le ministre qatari de l’Economie et du commerce.

A cette même occasion, Sajid et Jassim bin Saif Al Sulaiti, ministre qatari des transports et des communications ont paraphé un mémorandum d’entente pour la formation et la qualification de cadres dans le domaine de l’aviation et les aéroports entre l’Académie internationale Mohammed VI de l’Aviation civile et la faculté de Qatar de l’aviation.

De même, un protocole en matière de contrôle et supervision des institutions financières complémentant le mémorandum d’entente liant les banques centrales marocaine et qatarie a été signé entre le directeur général de Bank Al-Maghrib, Abderahim Bouazza et le gouverneur par intérim de Qatar Central Bank.

Il s’agit également d’un mémorandum d’entente sur l’échange de données relatives au blanchiment d’argent et le financement du terrorisme entre le président de l’Unité de Traitement du Renseignement Financier (UTRF), Jawhar Nfissi et le vice-président de l’unité qatarie des informations financières.

Rédaction Infomédiaire