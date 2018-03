Infomédiaire Maroc – Le ministère de l’Economie et des Finances vient de lancer une application mobile « MEF News » destinée aux smartphones, dans le cadre de sa stratégie de communication et sa politique d’ouverture sur son environnement extérieur.

Cette nouvelle application, conçue en 2 langues (arabe et français), servira à informer les utilisateurs sur les nouveautés du ministère, notamment à travers les rubriques « Actualités » et « Communiqués », ainsi que la rubrique « Publications » qui concerne l’ensemble des documents de la loi de Finances, rapports et études relatifs à l’économie nationale et aux finances publiques, bulletins statistiques et revue institutionnelle « Al Maliya », indique le ministère dans un communiqué, précisant que ces informations seront disponibles en temps réel en se basant sur un système de notification.

Rédaction Infomédiaire