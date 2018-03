Infomédiaire Maroc – La 7ème session de la Haute commission mixte de coopération maroco-qatarie se tiendra, aujourd’hui à Rabat, sous la coprésidence du chef du gouvernement, Saâd-Eddine El Othmani, et du Premier ministre et ministre de l’Intérieur du Qatar, Abdallah ben Nasser ben Khalifa Al Thani, dans la perspective de booster la coopération bilatérale et de promouvoir les échanges et les opportunités d’investissement et de partenariat.

Les travaux de cette rencontre constitueront, en fait, une occasion pour procéder à l’évaluation du bilan de la dernière session, prospecter les opportunités de coopération, examiner les sujets d’intérêt commun, concerter et échanger sur un certain nombre de questions régionales et internationales.

A noter que le point d’orgue de cette session sera sans aucun doute la signature des projets d’accords, de mémorandums d’entente et des programmes de mise en oeuvre, dans leur phase finale, après leur soumission à la session par les experts des 2 pays.

