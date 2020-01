Selon le ministère délégué chargé de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, les échanges commerciaux annuels entre le Maroc et le Royaume Uni se chiffrent à plus de 18,3 milliards de dirhams (MMDH), soit un peu moins de 4% de l’ensemble des échanges avec l’Union Européenne en 2018.

Le Maroc exporte environ 8 MMDH vers ce pays, faisant de ce dernier son 7ème client et 11ème fournisseur dans le cadre de l’accord de libre-échange avec l’Union européenne