En marge du Sommet UK-Afrique, le Ministère des Affaires Étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains résidant à l’étranger et la Confédération Générale des Entreprises du Maroc(CGEM) ont organisé, mardi 21 janvier 2020 à Londres, un dialogue des affaires Maroc – Royaume Uni. Cette rencontre intervient alors que le Royaume Uni redéfinit les contours de sa politique étrangère au lendemain du Brexit.

Le Business dialogue a connu une forte mobilisation des acteurs économiques des deux Royaumes. Au total, 116 entreprises marocaines et 225 britanniques ont pris part à cette importante rencontre économique dont l’objectif a été de présenter les opportunités d’échanges commerciaux et d’investissements que les deux pays ont à offrir.

Présidée par M. Mohcine Jazouli, Ministre Délégué auprès du Ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains résidant à l’étranger et composée de représentants de la CGEM, de l’AMDIE, de l’OCP, de MASEN, de Tanger Med, de CFC, de la BMCE, et de 54 capital, la délégation marocaine a présenté les grands secteurs d’intérêt commun – agribusiness, énergies renouvelables, industries, services financiers, logistique, formation … Les représentants des entreprises des deux pays ont également eu l’occasion de discuter lors de rencontres B2B.

La partie britannique a, pour sa part, été conduite par le Ministre d’État du Royaume Uni chargé du Commerce International, M. Conor Burns, ainsi que M. Andrew Murrisson, Secrétaire d’État aux Affaires Étrangères en charge de l’Afrique du Nord et du Moyen Orient.

Ce Forum d’affaires a été marqué par la signature d’un Mémorandum d’Entente entre le Ministre Jazouli et le Ministre Burns visant la création d’un groupe de travail conjoint chargé d’étudier comment le Royaume Uni et le Maroc pourraient augmenter leurs investissements dans leurs économies respectives.

Il est à rappeler que les échanges commerciaux annuels entre le Maroc et le Royaume Uni se chiffrent à plus de 18,3 milliards de dirhams (MMDH), soit un peu moins de 4% de l’ensemble des échanges avec l’Union Européenne en 2018. Le Maroc exporte environ 8 MMDH vers ce pays, faisant de ce dernier son 7ème client et 11ème fournisseur dans le cadre de l’accord de libre-échange avec l’Union européenne.