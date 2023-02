Le Conseil d’Association maroco-britannique a tenu sa 2ème session, jeudi à Rabat, sous la présidence du ministre de l’Industrie et du commerce, Ryad Mezzour et le ministre d’Etat au ministère des Affaires et du Commerce britannique, Nigel Huddleston, dans l’objectif de poursuivre la nouvelle dynamique imprégnée au partenariat stratégique qui lie les deux pays et de répondre aux attentes et aux aspirations des gouvernements respectifs.

Lors de cette rencontre, les deux parties se sont félicitées du partenariat solide qui lie le Maroc au Royaume-Uni et dont l’intensité a été grandement renforcée suite à l’entrée en vigueur de l’Accord d’Association en janvier 2021.

Les échanges commerciaux entre le Maroc et le Royaume-Uni ont augmenté de près de 50% pour passer de 15,3 milliards de dirhams (MMDH) en 2019 à 22,9 MMDH en 2022 et les exportations marocaines ont presque triplé depuis l’entrée en vigueur de cet accord.

S’exprimant à cette occasion, Ryad Mezzour a affirmé que cette rencontre « témoigne du fort intérêt que nous portons, de part et d’autre, au renforcement de notre relation économique selon une approche mutuellement avantageuse et constitue ainsi une réelle opportunité pour faire de ce partenariat un catalyseur de développement du commerce et des investissements multisectoriels entre nos deux pays ».

« Le Royaume-Uni est un partenaire stratégique majeur pour le Maroc. Nous aspirons passer d’une relation essentiellement commerciale à celle d’un partenariat économique plus global. Et notre pays constitue une base industrielle compétitive du Royaume-Uni pour l’investissement, la production et l’exportation vers les marchés potentiels, compte tenu de ses atouts socio-économiques et de son réseau d’Accords de Libre-Echange », a ajouté le ministre.

De son côté, Nigel s’est dit ravi « de s’entretenir avec M. Mezzour pour le deuxième Conseil de l’Association Royaume-Uni-Maroc aujourd’hui ».

« Alors que nos relations commerciales ne cessent de se renforcer, ces discussions constituent une étape importante pour accroître le commerce bilatéral et les flux d’investissement entre nos deux royaumes. Le commerce bilatéral total s’élève maintenant à 2,7 milliards de livres sterling, et aujourd’hui, c’était une occasion fantastique de consolider les progrès réalisés à travers l’accord d’association Maroc-Royaume-Uni », a-t-il affirmé.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont également examiné les perspectives de coopération bilatérale dans plusieurs domaines tant sur le plan des échanges commerciaux que sur celui des investissements.

Elles se sont accordées, à cet égard, sur la nécessité de tirer le meilleur profit de l’accord d’association qui les lie pour consolider leur relation économique et promouvoir un partenariat diversifié et novateur qui tient compte des potentialités des deux pays et des opportunités offertes par la conjoncture économique actuelle sur le plan international.

A cet égard, le Maroc et le Royaume Uni ont convenu d’œuvrer pour une meilleure intégration de leur économie, le renforcement des chaines de valeur entre les deux parties et l’amélioration de l’accès aux marchés respectifs.

Ils ont également plaidé pour le renforcement de la coopération multisectorielle, le rapprochement entre les milieux d’affaires et le développement des échanges commerciaux et des investissements entre les deux Royaumes.

Les deux parties ont, en outre, passé en revue les différentes pistes pour raffermir la coopération sectorielle notamment dans les domaines des énergies renouvelables, des Infrastructures, de l’agriculture et du tourisme.