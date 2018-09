Infomediaire Maroc – En marge de sa participation à la deuxième édition du Forum et exposition internationale sur l’industrie, les produits et les technologies de la pêche (RussiaSeafood Expo), M. Aziz Akhannouch, ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts a tenu des rencontres bilatérales avec M. DmitriiPatrouchev, ministre de l’Agriculture de la Fédération de Russie et M. Ilya Vassilievitch Shestakov, vice-ministre de l’Agriculture et président de l’Agence fédérale russe des pêches.

Des échanges au cours desquels les deux parties ont abordé plusieurs questions relatives aux secteurs de la pêche et de l’agriculture. Pour le premier il a été convenu de soutenir et de veiller à l’accélération de la mise en oeuvre du projet du Corridor Vert. Ce projet présenté devant les chefs d’Etat marocain et russe lors de la dernière visite du Souverain marocain en Russie en mars 2016.

Le corridor vert ouvre pour les deux pays de grandes possibilités en termes de facilitation les échanges des produits agricoles et de la pêche spécialement ceux frais notamment à travers une coopération douanière plus rapprochée.

Les deux parties ont également réaffirmé leur volonté de renforcer les échanges commerciaux entre les deux pays ainsi que la coopération sanitaire à même de rendre ces derniers plus fluides.

Les ministres se sont également félicité du bon déroulement de l’accord de pêche entre le Maroc et la Russie.

Rédaction Infomediaire.