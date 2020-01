Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a eu, mercredi soir à Bruxelles, un entretien avec Josep Borrell, haut représentant de l’Union européenne (UE) pour les Affaires extérieures et la politique de sécurité.



Lors de cet entretien, qui s’est déroulé en présence notamment de l’ambassadeur du Maroc auprès de l’UE, Ahmed Rahhou, les deux parties ont discuté de l’évolution des relations entre le Maroc et l’Union européenne et des questions régionales et internationales.



Pour Bourita, “il s’agit d’une prise de contact avec les nouveaux responsables européens pour construire sur une dynamique très positive lancée depuis un an avec l’Union européenne”.



“Le Maroc et l’Union européenne sont appelés à renforcer leur partenariat pour faire face aux défis communs”, a souligné le ministre dans une déclaration, précisant que “le Royaume porte une ambition pour des relations plus sereines, plus substantielles et mieux structurées avec l’UE, des relations d’égal à égal dans lesquelles les deux parties défendent ensemble les fondements, les paramètres et les objectifs de leur partenariat”.



Et le ministre d’ajouter que “cette prise de contact arrive à point nommé puisque les structures européennes commencent à se mettre en place et les responsables commencent à s’imprégner des dossiers”, notant qu'”il est important que le partenariat Maroc-UE ait sa place dans cette nouvelle configuration des structures européennes”