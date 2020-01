Le Maroc et l’Union européenne (UE) ont exprimé, mercredi à Bruxelles, leur ambition de promouvoir “le Partenariat euro-marocain de prospérité partagée” comme cadre novateur d’une relation stratégique et privilégiée au service de leurs intérêts mutuels.



Dans une déclaration conjointe à l’issue de la rencontre entre Josep Borrell, haut représentant de l’UE pour les Affaires étrangères et la Politique de Sécurité, vice-président de la Commission européenne et Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, les deux parties se sont félicitées des avancées réalisées depuis la 14ème session du Conseil d’Association de juin 2019 et sont convenues de poursuivre la mise en œuvre de ce partenariat structuré en quatre espaces et deux axes à caractère horizontal, de renforcer son efficacité et de concourir à forger ensemble l’avenir de leur relation.



Les deux responsables ont souligné que “le partenariat UE-Maroc est plus que jamais nécessaire”.

«L’UE et le Maroc se doivent de joindre leurs efforts pour stimuler la coopération régionale au bénéfice de la stabilité, de la prospérité et d’un développement inclusif et afin de mieux répondre aux défis régionaux et globaux », lit-on dans la déclaration conjointe.