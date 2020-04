Un collectif d’acteurs associatifs a lancé un appel pour allumer une bougie, chanter et diffuser l’hymne national depuis les fenêtres et les balcons, dimanche à 20H00, afin d’exprimer la reconnaissance à toutes celles et à tous ceux en première ligne dans le combat contre la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) au Maroc.

“1 bougie pour la Mémoire, l’Hymne National pour la Victoire”, tel est le mot d’ordre choisi pour cette action symbolique par le groupe “Volontaires et Solidaires”, qui s’est constitué dès le déclenchement de la crise sanitaire autour de personnalités engagées et reconnues, aux côtés des jeunes bénévoles de “Morocco L’Ghedd”.

“Tous ceux qui sont au front et prennent tous les risques pour nous, notamment les soignants et les forces de l’ordre, ont besoin de savoir que nous sommes à leurs côtés et de ‘sentir’ notre souffle de soutien”, a indiqué à la MAP l’acteur associatif Ahmed Ghayet.

En plus de ce moment de communion nationale, “nous voulons honorer la mémoire de tous nos compatriotes décédés, victimes du virus, que les familles n’ont bien souvent pas pu accompagner jusqu’à leur dernière demeure”, a-t-il poursuivi.

“Aussi, c’est une façon de faire vivre la Nation derrière notre Roi qui met tout en œuvre pour nous protéger”, a relevé Ahmed Ghayet, qui s’est montré agréablement surpris par “l’exceptionnel élan de solidarité qui s’est levé dans tout le pays”.

Il a, enfin, invité tout un chacun à “ne pas relâcher l’effort, et notamment en matière de confinement, même si le confinement n’est pas du tout dans notre culture, ni dans notre façon d’être”.