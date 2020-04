Plus de 85% des ressources pédagogiques programmées pour le semestre en cours sont disponibles sur le site web de l’université Mohammed V de Rabat (UM5) et sur les sites web des établissements qui en dépendent.

Selon un communiqué de l’UM5, après trois semaines de suspension des cours en présentiel, une nouvelle étape a été franchie en matière de recours aux plateformes numériques pour l’enseignement à distance. Il s’agit d’une “étape de consécration” marquée par la publication en ligne de plus de 85% de la matière pédagogique programmée pour le semestre en cours.

Plus de 70 000 étudiants utilisent quotidiennement les plateformes d’enseignement à distance lancées par l’UM5 de Rabat sur le lien : https://youtu.be/Z4BqaswA1bQ.

L’UM5 a estimé que cet objectif ne pourrait être concrétisé sans les efforts consentis par le personnel enseignant et administratif qui travaillent tous les jours avec “sérieux et dévouement” pour garantir la continuité académique et fournir des services de qualité aux étudiants.

En outre, le président de l’université a exprimé ses remerciements et sa gratitude au corps professoral et administratif pour leur “engagement total” et leur “aptitude à interagir et à s’adapter” durant cette période exceptionnelle, ce qui traduit leur esprit de solidarité et leur sens du patriotisme.