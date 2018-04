Infomédiaire Maroc – La 4ème édition du Forum commercial USA-Maroc, un rendez-vous annuel qui se tient dans les marchés clés des Etats-Unis, aura lieu le 19 avril à Washington DC.

Organisé par l’Ambassade du Royaume du Maroc à Washington en partenariat avec le Centre d’affaires USA-Afrique de la Chambre américaine du commerce, cet événement mettra en avant la position du Maroc comme partenaire régional de 1er plan du secteur privé américain.

Après 3 forums réussis à Dallas, Atlanta et Seattle, l’édition de cette année sera aussi l’occasion de présenter les efforts déployés par les autorités du Royaume pour soutenir les entreprises américaines et marocaines et accroître le commerce bilatéral.

Le Forum fournira une plate-forme pour les hauts fonctionnaires, les chefs d’entreprise influents, les experts commerciaux et les parties prenantes pour discuter du développement du commerce entre les Etats-Unis, le Maroc et le reste du continent africain et explorer de nouvelles opportunités commerciales.

