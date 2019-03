La 5ème édition du Forum commercial USA-Maroc aura lieu le 4 avril prochain à Miami, en Floride, avec au sommet de l’agenda le rôle des liaisons transatlantiques entre le Royaume et les États-Unis dans la consolidation des échanges économiques et des investissements avec l’Afrique.

Initié par l’ambassade du Maroc à Washington en partenariat avec le Centre d’affaires USA-Afrique de la Chambre américaine du commerce, ce conclave est organisé dans les marchés clés des États-Unis en vue de promouvoir davantage les relations commerciales entre la première économie du monde et le continent africain en pleine croissance.

« Après quatre forums couronnés de succès à Dallas, Atlanta, Seattle et Washington, l’édition de cette année se tiendra à Miami pour mettre en avant la Floride et le Maroc en tant que points de connectivité transatlantique reliant l’Afrique et les Amériques », indiquent les organisateurs.

Placée sous le thème « Forum pour le commerce et l’investissement entre les États-Unis et le Maroc : Les liaisons transatlantiques », cette rencontre d’affaires réunira, à l’université de Miami Dade College, des responsables gouvernementaux, des chefs d’entreprise et des experts pour discuter du développement des échanges commerciaux entre les États-Unis, le Maroc et le reste du continent africain, et explorer les possibilités de renforcer davantage ce partenariat économique.

Les organisateurs de cette conférence entendent mettre en avant l’importance des opportunités économiques et d’affaires qu’offrent les liaisons transatlantiques entre le Maroc, carrefour entre l’Afrique et l’Europe et tête de pont de nombre d’investissements internationaux sur le continent, et la Floride, mégapole située sur le littoral de l’Océan Atlantique qui se positionne comme porte des deux Amériques.

Plus de 147,7 milliards de dollars de marchandises ont transité par les aéroports et les ports maritimes de la Floride en 2017, faisant de cet État du sud-est des États-Unis, un chef de file mondial du commerce international.

Les itinéraires de navigation directe reliant la côte est des États-Unis aux ports marocains ont permis au Royaume de servir en effet de point de transbordement et de centre commercial sur trois continents.

En outre, l’Accord de libre-échange entre les États-Unis et le Maroc – le seul accord de libre-échange que Washington a conclu avec un pays africain – a éliminé 95% des tarifs d’exportation et accru les échanges bilatéraux de 300%.

Les perspectives de ce partenariat stratégique sont appelées à se renforcer davantage avec le prochain lancement par la compagnie nationale Royal Air Maroc de sa nouvelle route aérienne directe reliant Casablanca et Miami, à raison de trois fréquences par semaine.

Coïncidant avec la tenue du Forum USA-Maroc, le lancement de cette ligne, à compter du 03 avril prochain, traduit l’ambition du Maroc de relier l’Afrique à l’Amérique. La nouvelle desserte est la troisième destination directe desservie après celles de New York City et Washington DC. L’aéroport international de Miami est une plateforme de correspondances permettant de relier d’autres aéroports du sud des États-Unis, ainsi que l’Amérique centrale. Le Maroc, qui a réussi à s’imposer en tant que hub commercial et pour les investissements en Afrique, accorde une grande importance aux innovations logistiques nécessaires pour lever les freins au commerce avec le reste du continent.

Le développement des liaisons maritimes et aériennes donne en effet la pleine mesure aux ambitions d’un partenariat plus dense entre l’Afrique et les États-Unis.

IM