Infomédiaire Maroc – La ligue des Etats Arabes a fait part, hier, de sa solidarité avec le Maroc en réaction à sa décision de rompre ses relations diplomatiques avec l’Iran.

Dans un communiqué, le porte-parole de la Ligue arabe, Mahmoud Affifi, a exprimé la solidarité avec le Maroc suite à sa décision de rompre ses relations avec l’Iran en réaction aux ingérences dangereuses et rejetées de Téhéran dans les affaires intérieures du Royaume, qualifiant de « condamnables » les interventions de l’Iran dans les affaires intérieures des pays arabes.

Et d’ajouter que la décision prise lors du dernier sommet arabe en Arabie Saoudite sur les ingérences iraniennes, a reflété une position et une action arabes fermes pour faire face à ces interventions, notant que le comité chargé de suivre cette question se veut un cadre arabe pour coordonner les politiques et unifier les positions contre les ambitions, les menaces et les ingérences de l’Iran.

Rédaction Infomédiaire