Infomédiaire Maroc – Le ministre espagnol de l’Intérieur, Juan Ignacio Zoido, s’est félicité mercredi, à Marrakech, de la coopération maroco-espagnole fructueuse dans le domaine de la lutte contre l’immigration clandestine.

« J’ai remercié mon homologue marocain pour les efforts du Maroc et pour tout le travail que nous menons pour éviter des pertes humaines lors de la traversée de la Méditerranée », a-t-il déclaré à la presse, à l’issue de ses entretiens avec le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, en marge de la 5ème conférence du Dialogue euro-africain sur la migration et le développement qu’abrite la cité ocre les 1er et 2 mai.

« Nous sommes conscients de cet effort, nous l’avons évoqué et nous sommes en train de prendre des mesures pour renforcer nos dispositifs communs pour éviter l’immigration clandestine et surtout sauver des vies humaines et éviter des pertes humaines dans les eaux de la Méditerranée occidentale », a-t-il ajouté.

Rédaction Infomédiaire