Infomédiaire Maroc – L’Association du réseau des avocats marocains résidant à l’étranger a tenu, samedi à Rabat, son assemblée générale constitutive.

Cette association permettra aux Marocains résidant à l’étranger d’accéder à des prestations d’orientation et d’assistance juridique et judiciaire dans leur pays d’accueil et faciliter la coordination, la collaboration et l’échange avec l’Association des Barreaux d’avocats du Maroc, notamment au niveau de l’accès à l’information juridique et judiciaire (textes de lois, jugements et décisions finaux rendus par les tribunaux marocains, jurisprudence de la cour de cassation…) au Maroc et/ou dans les pays d’accueil.

Rédaction Infomédiaire