Un programme riche et éclectique, 500 participants venus de plus de 75 pays, la troisième édition du Sommet Women In Africa (WIA), prévue les 27 et 28 juin à Marrakech, a affiché ses ambitions lors d’une rencontre, mardi à Paris, dédiée à la présentation de cet événement aux médias.

Né de la volonté de Women In Africa Initiative, une plateforme internationale de développement économique et d’accompagnement des femmes africaines leaders et à haut potentiel, le Sommet rassemblera des leaders économiques, gouvernementaux et culturels ainsi que des délégations de femmes originaires du Moyen-Orient, des Etats-Unis et d’Asie, en plus de femmes et d’hommes venant des 54 pays du continent.

Cette troisième édition s’articulera autour d’une principale thématique: « Comment les femmes africaines engagent le monde et créent un nouveau paradigme ». Ce choix émane de la volonté des organisateurs d’opérer un changement de paradigme et d’amorcer une relation « équilibrée » et « égalitaire » avec les autres continents.