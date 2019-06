L’économie sud-africaine a reculé de 3,2 pc au premier trimestre de 2019, marquant sa plus forte contraction depuis 10 ans, a indiqué mardi l’agence gouvernementale des statistiques, Statistics SA.

Cette contraction intervient suite à une croissance de 1,4 pc du Produit intérieur brut au dernier trimestre de 2018.

Ce résultat négatif est le fruit de la piètre performance de certains secteurs clés notamment le secteur manufacturier qui a reculé de 8,8 pc.

Pratiquement tous les secteurs de l’activité économique ont enregistré des résultats négatifs, selon les conclusions de l’agence.

L’annonce de ces chiffres a entrainé une nouvelle baisse de la valeur de la monnaie sud-africaine, le rand face au dollar américain. Le billet vert s’est échangé à 14,61 rands immédiatement après la publication des nouvelles données.

Sur la bourse de Johannesburg, les actions des principales banques ont perdu du terrain.

Cette nouvelle chute témoigne de l’aggravation de la crise économique dans le pays arc-en-ciel, qui souffre d’énormes déficits sociaux dont un chômage affectant près de 28 pc de la population active et une pauvreté touchant plus de la moitié de la population globale (environ 58 millions d’âmes). Plus de deux décennies après la fin de l’apartheid, l’Afrique du Sud figure toujours parmi les pays les plus inégalitaires au monde.

Les partenaires internationaux n’ont eu de cesse d’appeler à des réformes structurelles pour redynamiser une croissance réellement inclusive pour résorber le chômage et la pauvreté.

Récemment réélu, le président Cyril Ramaphosa a promis de ne ménager aucun effort pour positionner l’économie sur une nouvelle trajectoire.