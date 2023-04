Marrakech figure parmi les villes africaines les plus propices à fournir un environnement riche pour l’essor culturel. La ville ocre fait ainsi partie de 12 villes du continent à figurer dans l’indice de vibration créative pour l’Afrique (CVIA).

Marrakech est classée 10e avec un score de 34,89 points, dépassant Tunis (34,14 pts) et Kinshasa (25,95 pts). La première position du top 12 est détenue par Johannesburg qui affiche un score de 64,37 pts.

L’index classe la manière dont 12 villes africaines soutiennent et favorisent les arts, la culture et les industries créatives. Le CVIA fournit une présentation exhaustive de l’environnement des artistes et des entrepreneurs créatifs à Johannesburg, Kinshasa, Dakar, Nairobi, Tunis, Marrakech, Luanda, Accra, Le Caire, Lagos, Harare et Dar-Es-Salam.

Le CVIA vise à stimuler la croissance du secteur en mettant en évidence le panorama de soutien aux arts, de la culture et des industries créatives, ainsi que la capacité des secteurs à créer des emplois, à assurer la cohésion de leur communauté et à favoriser l’engagement de la jeunesse.

L’indice fournit des données indispensables aux investisseurs, aux bailleurs de fonds, aux entrepreneurs créatifs et aux autres parties prenantes du secteur en offrant des informations précieuses sur les insuffisances du secteur de la création et de la culture. À cet égard, l’indice sert d’outil de prise de décision pour les parties prenantes des industries créatives et culturelles. Les prochaines mises à jour de l’index incluront des villes supplémentaires et suivront les changements dans les villes déjà cartographiées.

Le CVIA est financé par l’organisation de changement narratif Africa No Filter et le British Council. Le Fonds arabe pour les arts et la culture et le Forum des villes mondiales de la culture font partie du comité consultatif du projet en apportant une contribution technique.