Infomédiaire Maroc – Du nouveau dans l’affaire du Samanah Country Club de Marrakech que porte la société Marprom. 4 ans après l’entrée en redressement judiciaire de cette société qui était censée livrer, dès 2012, le plus beau complexe touristique et immobilier de Marrakech, le tribunal de commerce de la ville ocre a prononcé récemment, dans cette affaire, une décision rarissime dans les procédures collectives de traitement des difficultés au Maroc.

Ainsi, selon Challenge, le juge en charge de ce dossier épineux vient de décider l’extension de la procédure judiciaire aux dirigeants sociaux (intitulée en droit français obligation aux dettes sociales).

En clair, avec une telle action, les dirigeants de Marprom qui auraient usé de leur pouvoir de gestion pour se livrer à des comportements répréhensibles et contraires à l’intérêt social, risquent de se voir ‘‘solidaires’’ d’une partie ou la totalité des dettes (plus de 1,2 milliards de dirhams) de cette ex-filiale du groupe français Alain Creen.

Et à travers une telle procédure, le tribunal de commerce de Marrakech vise particulièrement les anciens propriétaires et dirigeants sociaux, à savoir Alain Creen et Richard Hennessy qui sont, par ailleurs, poursuivis pour escroquerie par l’actuel maître des lieux, l’homme d’affaires Gaël Paclot à qui ils ont vendu, en 2011, la totalité du domaine et qui les accuse, pour sa part, d’avoir maquillé les comptes à la veille de la transaction, ajoute la même source. A suivre !

