Infomédiaire Maroc – M Avenue a annoncé aujourd’hui que la légende du football, Cristiano Ronaldo, signe l’ouverture de son 1er hôtel Pestana CR7 en Afrique, qui sera situé sur M Avenue, la nouvelle destination tendance à Marrakech, dont le lancement est prévu pour 2019.

Pestana CR7 Lifestyle Hotels est une coentreprise appartenant à Cristiano Ronaldo et à la plus grande chaîne d’hôtels du Portugal. Il s’agit de la 1ère chaine hôtelière lancée par une célébrité sportive, dont le concept est original et raffiné, et dont les hôtels sont situés dans des endroits exceptionnels.

M Avenue à Marrakech est la dernière destination proposée, après Lisbonne et Funchal (île de Madère) et les ouvertures prochaines de Madrid et New-York. L’hôtel Pestana CR7 de M Avenue à Marrakech disposera de 168 chambres et de 2 restaurants, un centre d’affaires, un centre de remise en forme, un spa et une piscine.

IM