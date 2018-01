Infomédiaire Maroc – La Caisse centrale de garantie (CCG) renforce son engagement auprès des startups et des porteurs de projets innovants avec le lancement d’un nouveau site Web entièrement dédié au ‘‘Fonds Innov Invest’’ destiné au financement de l’innovation (www.ccg.ma/innovation).

Ce nouveau site web centralise ainsi toutes les offres et solutions de financement de la CCG en faveur des startups et de l’innovation, couvrant les 3 volets principaux sur lesquels intervient le ‘‘Fonds Innov Invest’’, notamment le pré-amorçage, l’amorçage et le capital-risque. La nouvelle plateforme vise également à mettre en avant l’actualité de l’écosystème innovant et entrepreneurial national, particulièrement les évènements organisés par la CCG et ses partenaires.

Rédaction Infomédiaire