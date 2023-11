Le musée des confluences, Dar El Bacha à Marrakech a rouvert ses portes au public, ce jeudi, après d’importants travaux de consolidation suite à l’impact du séisme d’Al Haouz, selon la Fondation nationale des musées (FNM).

Pour sa réouverture, le musée accueille deux expositions « Un art façonné par le temps : Le bois dans toutes ses formes » et « L’univers de Fatna Gbouri » célébrant la créativité des artisans et des artistes et rappelant que l’art demeure une source d’espoir, souligne la FNM dans un communiqué.

La première exposition est dédiée au savoir-faire ancestral de la boiserie et met en lumière la diversité des techniques artisanales, la richesse des motifs et des ornements ainsi que l’importance du bois dans l’architecture, le mobilier et les objets de la vie quotidienne des marocains, explique la Fondation, ajoutant qu’il s’agit d’une invitation ouverte au voyage dans le temps et dans l’histoire, où le bois se transforme en une œuvre d’art qui témoigne d’une expression culturelle unique.

La deuxième exposition, quant à elle, est consacrée à l’œuvre de Fatna Gbouri, une artiste autodidacte qui s’inscrit dans la même démarche artistique que Chaïbia Talal et Fatima Hassan Farouj, selon la même source.

L’artiste a donné vie à des toiles singulières et colorées, dévoilant des gestes simples du quotidien, des scènes rurales qui représentent des mariages, des naissances et des moments de la vie de tous les jours. Chacune de ses œuvres invite le public dans un univers à la fois familier et captivant, représentant la culture populaire marocaine.