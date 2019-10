Le Premier ministre français, Edouard Philippe, a mis en avant, samedi à Marrakech, « l’exemplarité » du partenariat liant la France et le Maroc, soulignant que ce partenariat constitue « une vraie tentative pour bâtir une mondialisation plus équilibrée et profitable à tous ». « Je voudrais insister sur l’exemplarité du partenariat qui lie la France et le Maroc.

Un partenariat qui se décline dans toutes les dimensions : le développement économique et social, la paix et la sécurité, la recherche et l’innovation, la culture et la jeunesse », s’est félicité Philippe dans un message prononcé en son nom par l’Ambassadrice de France au Maroc, Hélène Le Gal, à l’ouverture des travaux de la 12ème édition de la World Policy Conference (WPC/12-14 octobre).

C’est « un partenariat qui s’accompagne d’un dialogue continu et très précieux sur les questions globales, tout en s’ouvrant à l’Afrique », a-t-il ajouté.