Infomédiaire Maroc – Le Rotary international lancera, pour la 1ère fois en Afrique, à l’occasion de la tenue du 1er Sommet africain du Rotary international à Marrakech, une formation d’experts en l’Analyse systémique de développement (ASD).

Développée par l’Université de Québec à Chicoutimi (UQAC), en collaboration avec l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), cette formation permet de former des experts nationaux capables d’intégrer dans leur contexte national l’ASD pour concevoir et évaluer, en termes de développement durable, des Politiques, stratégies, programmes et projets de leurs pays s’inscrivant dans la perspective du Programme de développement durable des Nations Unies à l’horizon 2030 (PDD-H2030) et des Objectifs du Développement Durable (ODD).

Cette formation sera ouverte, outre les candidats marocains, aux candidats boursiers de l’Afrique francophone et sera dispensée au Centre d’Études Universitaires Canadiennes au Maroc (CEUCM) par des professeurs et experts canadiens.

Rédaction Infomédiaire