Le Laboratoire de microbiologie relevant du Centre hospitalier universitaire (CHU) Mohammed VI de Marrakech est autorisé par le ministère de la santé, depuis vendredi dernier, à faire le diagnostic du Covid-19 à travers les tests de la réaction de polymérisation en chaîne (Polymerase Chain Reaction-PCR) pour confirmer la contamination par le nouveau coronavirus.

Le Laboratoire de microbiologie utilise la technique de référence pour le diagnostic du Covid-19 selon des protocoles recommandés, par le ministère de la santé, et ce par le test PCR pour confirmer le diagnostic de l’infection Covid-19, indique un communiqué de cet établissement hospitalier.

Ce diagnostic repose sur la détection qualitative de l’ARN (acide ribonucléique) du SARS-CoV-2 par une technique de RT-PCR, qui permet de détecter la présence du virus dans l’organisme utilisant des techniques d’amplification moléculaire.

C’est au sein du Laboratoire de microbiologie du CHU Mohammed VI de Marrakech où se déroule l’activité de diagnostic de ce virus.

A cet effet, une équipe de techniciens de laboratoires et de médecins est dédiée à cette mission, afin d’assurer convenablement le déroulement de cette activité dans les meilleures conditions de biosécurité et de bio sûreté.

Des moyens de protection comme les postes de sécurité microbiologique (PSM) et les équipements de protection individuelle (Combinaisons intégrales, sur blouses, masques FFP2 et lunettes de protection) sont assurés et leur utilisation est respectée rigoureusement par le personnel depuis la réception des prélèvements jusqu’au rendu du résultat final.