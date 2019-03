Ce printemps, les réjouissaces de pâques s’annoncent festives.

Pour célébrer les fêtes de Pâques, Amanjena a imaginé une harmonie délicieuse pour accueillir les beaux jours sublimés pa l’achitectue arabo-mauresque qui éveille notre imagination. Inspiré par les valeurs de la maison et mêlées aux ingrédients de saison et produits du terroir, les convives seront enchantés par cette partition culinaire pour découvrir la subtilité des parfums, des goûts et des saveurs printanières.

Afternoon Tea-Time Dans et éi hos du teps soti tout doit d’u ote des ille et ue uits, face au majestueux bassin, laissezvous bercer par la douceur du temps à l’heue du Tea-Time et appréciez l’évetail de petites gouadises suées.

Arva, « La CucinaSemplice » Pour le plus grand plaisir des gastronomes, Amanjena accueille en ce début du mois le tout nouveau concept culinaire « Arva », présent dans tous les établissements du groupe Aman. A l’écoute des saisons et de l’abondance qu’elles offrent, Arva place la qualité et la fraîcheur des ingrédients du terroir de la région au-dessus de tout. Interprétée par le chef Lorenzo Buccarini, le menu s’ispie de la uisie taditioelle italiee aopagée de recettes marocaines et berbères e haoie ave l’espit de la aiso. Le oept soulige aisi l’igéiosité et la créativité culinaire nécessaire pour savourer les goûts les plus puissants et les plus délicats sélectionnant des ingrédients simples et frais, ultivés das le espet de l’evioeet et les tasfoat pa ue siple alhiie en plats audacieux qui réchauffent le cœu das un esprit de partage. Un équilibre entre authenticité et durabilité des ingrédients locaux pour créer des plats italiens intemporels qui mettent en avant la saveur et la qualité avant tout.

Stiulé pa so istit, ses oigies italiees et l’evioement qui l’etoue, le hef Loezo Buaii, etavaille haue poduit du teoi loal e le agifiat et dévoile e ouhe toutes ses saveus. C’est aisi ue aisset des élages de saveus atpiues ui se etouvet et s’éuiliet.

Nama, la partition culinaire japonaise Pour les amateurs de la cuisine nippone, ils trouveront leur bonheur au restaurant Nama, la partition culinaire japonaise. Nama qui signifie « à l’état ut », reflète une visio otepoaie et poétiue de e pas d’Asie e parfaite osmose avec la carte. Elaboré par le Chef Tatsuya, la cuisine est inspirée du stle d’Izakaa où l’on commande au fur et à mesure, en partageant les plats dans un esprit de convivialité. De véitales hefs d’œuves culinaires qui se déclinent en une sélection de Sushi, Sashimi et d’Hosoakis aisi que des plats à la carte concoctée à partir de produits nobles, frais et délicats.

Pool Terrace& L’Oliveraie, la cuisine du soleil Pour débuter votre journée en douceur, prélassez-vous au bord de la piscine et profitez de la terrasse ombragée à l’ahitetue auesue. Ave u paoaa ajestueu suploat l’oliveraie centenaire, les greens du golf Aelkis et les otages de l’Atlas, le Pool Terrace vous aueille tous les jous à l’heue du déjeue pou vous délecter de la faîheu d’ue cuisine méditerranéenne et d’un barbecue à la carte imprégné par les influences de la cuisine locale. Tous les weekends, au œu de L’Oliveraie, égayez vos journées ensoleillées pour vous régaler autour d’un brunch en plein air qui tient toutes ses promesses : une cuisine fraîche, des spécialités méditerranéennes aux inspirations et aux couleurs de la saison qui se renouvelle chaque semaie au gé des evies. D’u uffet à l’aute, o piohe des antipasti aux saveurs du soleil, des salades de saison, de belles pièces de poissons et de viandes, en passant par un show cooking de pâtes fraîches et des pizzas au feu de bois, des tagines, une farandole de suggestions sucrées et pleis d’autes délies gouads pou avi les papilles. Sans oublier le spécial brunch de Pâques. Du côté sucré, le chocolat y sera maître, petits et grands seront ravis par les aiatios et la hasse au œufs.

Le lendemain, dans un décor champêtre, l’ehateet se pousuiva autou d’u aeue d’ageau pépaé selon le rite du méchoui sur broche cuit au four traditionnel à bois.

Pour honorer la tradition, Aajea ogaisea à l’oasio du vendredi saint, au soir, un barbecue spécial au restaurant Nama qui fera exclusivement la part belle aux produits de la mer avec un éventail de choix de poisson et de crustacés accompagné de légumineuses goûteuses.