Comme chaque début d’année, le journal américain The New York Times publie la liste des 52 destinations qu’il recommande de parcourir au cours des 12 prochains mois. Et la ville de Marrakech figure en bonne place sur cette liste de pays, de villes, de districts et mêmes d’espaces naturels. Il s’agit de « lieux dans le monde entier où les voyageurs peuvent faire partie de la solution », indique le journal américain, affichant ainsi son engagement en faveur des villes durables.

Les trois premières places reviennent respectivement à la ville de Chioggia, dans la province de Venise (Italie), à la réserve nationale de Chimanimani, au Mozambique, et au district du Queens, à New York. Les villes comme Kyoto, au Japon ou Zihuatanejo, au nord-ouest d’Acapulco (Mexique) figurent aussi sur cette liste. L’île d’El Hierro, « la plus éloignée et, selon certains, la plus charmante des îles Canaries », selon le journal, y occupe la 23ème place, et les îles Cíes (Vigo), la 47ème place.

Comme espaces naturels, le journal américain a sélectionné le parc national du Cerro Castillo, au Chili, ou le parc national d’Iberá, dans la province de Corrientes (Argentine). Les pays comme l’Afrique du Sud ou la Slovénie, et même des municipalités, comme Courmayeur (Italie) sont aussi considérés par le journal comme des destinations sûres en 2022.