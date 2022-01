Le programme « Awrach », dont la circulaire du lancement a été signée mercredi par le chef du gouvernement, concernera 10 provinces dans sa première phase, avant sa généralisation progressive dans toutes les régions du Royaume.

Les dix provinces concernés sont M’diq-Fnideq, El Hajeb, Errachidia, Azilal, Nouaceur, Al Haouz, Figuig, Oued Eddahab, Sidi Kacem et Taroudant, indique un communiqué du département du Chef de gouvernement.

L’opérationnalisation du programme « Awrach », visant la création de 250.000 emplois directs dans des chantiers provisoires au cours des années 2022 et 2023, commence directement après la signature de la circulaire y afférente, ajoute la même source.

Entre 2022 et 2023, environ 250.000 personnes bénéficieront de ce programme dans le cadre des contrats « Awrach » conclus par des associations de la société civile, des coopérative et des entreprises, à travers des candidatures et des contrats de travail, notamment en faveur des personnes ayant perdu leur emploi à cause de la pandémie de Covid-19 et celles qui trouvent des difficultés d’insertion au marché du travail, précise-t-on.